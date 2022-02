Ecco il San Valentino da Fiori & Vino e Brittoni

L’AMORE TRA ACQUA, FIORI E SAPORI

Fiori & Vino e Brittoni, due proposte romantiche per il giorno degli innamorati Trascorrere la serata di San Valentino affacciati sul fiume Sile, simbolo di pace e serenità, in due luoghi simbolo della città di Treviso. È questa la proposta di Fiori & Vino e Brittoni, situati in alcuni dei punti più belli del “Giardino di Venezia” .Due proposte che vedono come trait d’union il fiume ma che offrono proposte molto diverse fra loro. Fiori & Vino, a un passo dal Ponte Dante, è il luogo ideale per chi desidera una scelta originale e contemporanea. Si potrà festeggiare immersi nei colori dei fiori e delle piante, da quelli delle orchidee a quelli delle sempreverdi, che non fanno solo da cornice ma diventano veri e propri ingredienti di una cena speciale. Due i menù proposti, con due percorsi alla scoperta della cucina giapponese e dei vini naturali. Il primo partirà dalla zuppa di miso e i classici sushi & sashimi , per passare all’uramaki salmone, robiola e salsa teriyaki e e branzino marinato al passion fruit con foglie di melissa e pepe sancho, e concludere con il Matcha Tiramisù, versione orientale del dolce italiano più famoso. Il secondo aggiungerà al percorso precedente due piatti speciali come il gunkan scampo & lampone, calamaro e bottarga di muggine, seguito dalla piovra cotta a bassa temperatura con te verde, caramellata con salsa teriyaki. Per prenotazioni 0422 1576581.

Per chi preferisce una cornice più classica, I Brittoni, situato all’interno di Ca’ dei Carraresi e affacciato sull’isola della Pescheria, unirà il fascino del palazzo storico a quello di un luogo simbolo della città, amato dai trevigiani come dai turisti, l’isola circondata dalle acque del fiume. Affacciati su questa splendida vista, si degusterà il menù giocato sui sapori del mare e della terra, con abbinamenti originali. Per iniziare, Tacos di mais, stoccafisso mantecato e capperi, involtino di cavolo nero, crudo di scampi e salsa di rafano, Puntarella e tartare di branzino e radicchio in tempura e melograno. Segue la Insalata Invernale, bottarga di branzino fatta in casa e infuso di citronella. E ancora Casunzei di rapa rossa e burro alla bottarga di tonno, seguito da Risotto alla parmigiana, polvere di cavolo nero e crudo di gambero rosso. Per secondo una originale orata al sale, clorofilla e radicchio marinato per chiudere con Cremoso al cioccolato, composta piccante e salsa all’arancio. Per prenotazioni: 0422 412516 Chi desidera una proposta più informale potrà invece scegliere tra Acquasalsa in zona Pescheria e Proseccheria Ai Soffioni in Piazza dei Signori, dove accompagnare ad un calice di vino cicchetti e cucina circondati dall’atmosfera magica dell’amore.