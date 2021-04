La trevigiana Saving Lights diventa una holding

Saving Lights, piccola Start-Up trevigiana guidata dal giovane imprenditore Antonio Paolicelli (CEO & Founder), cresce e diventa una vera e propria HOLDING. Vi ricordate delle primissime donazioni di gel e mascherine fatte alle Forze dell'ordine? Saving Lights era in prima linea. Successivamente sono nate le colonnine igienizzanti a pedale donate in beneficienza al Sindaco di Treviso Mario Conte e a tutto il Comune di Treviso, ideate e brevettate proprio dalla Saving Lights di Antonio Paolicelli. Infine sono arrivati gli attestati come RSPP specializzato in sicurezza eventi COVID FREE e quindi la collaborazione con SUONI DI MARCA, ed il sig. Paolicelli era sempre li volontario per permettere lo svolgimento in piena sicurezza dell'evento più atteso dai trevigiani. Ora Saving Lights diventa HOLDING e si suddivide in LUMI DI RISPARMIO (azienda volta al RISPARMIO dei PRIVATI in diversi settori, dai Pneumatici, alle Assicurazioni, dall'Energia alla Telefonia) e la nuova nata SLBRANDING (Azienda volta alle IMPRESE che vogliono performare a livello WEB, SOCIAL, e MARKETING DIGITALE, curandone il PERSONAL BRANDING e realizzando loro PRODOTTI e/o SERVIZI esclusivamente PERSONALIZZATI). Quali altre sorprese ha in serbo il giovane imprenditore Antonio Paolicelli? Non ci resta che fargli i nostri migliori auguri e come si dice in questi casi, buona impresa!