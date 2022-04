Covid: i "ministri volontari" di Scientology aiutano a sanificare le moschee

Gallery

















Dal 31 marzo avremo meno restrizioni anti Covid e gli italiani ringraziano. Tuttavia il virus non sembra interessato ai provvedimenti del governo e, seppur in modo meno virulento rispetto a un anno fa, continua a interferire con le nostre vite. Dopo aver fatto visita alla Chiesa di Scientology di Padova e aver visto come vengono igienizzate giornalmente le chiese di Scientology nel mondo, l'imam Ait Alla Lhoussaine, presidente della Federazione Regionale Islamica del Veneto, ha deciso di ricorrere allo stesso metodo di sanificazione per i luoghi di culto islamici della regione. Ciò che ha colpito il sig. Lhousssaine è soprattutto l'uso di un igienizzante speciale che negli US viene usato nelle industrie alimentari e il modo in cui viene usato.

I ministri volontari di Scientology di Padova si sono entusiasticamente offerti di fare quanto serve per aiutare. Ed è così che nei fine settimana hanno igienizzato 20 luoghi di culto mussulmani del Veneto, pari a oltre 6000 metri quadrati, e ce ne sono molte altre interessate. L'inevitabile passaparola che si è generato ha fatto sì che anche in Piemonte e nelle Marche ci siano state richieste di intervento dei volontari che sono state evase. Ogni intervento richiede la presenza di 4/6 persone che in questo modo riescono a fare tutto il lavoro, sempre in forma gratuita, nell'arco di una mattinata. “Sono onorato di aver conosciuto Valentina, responsabile dei Ministri Volontari. Devo ringraziarla veramente per avere dato alla comunità islamica questa possibilità di santificare le nostre moschee, senza dimenticare tutto il gruppo dei volontari che ho avuto il piacere di conoscere. Questi volontari hanno veramente fatto un grandissimo lavoro. A dire la verità non trovo le parole giuste per esprimermi e ringraziarvi tutti.” ha detto il presidente Ait Alla Lhoussaine. In linea con il pensiero di L. Ron Hubbard, fondatore di Scientology, secondo il quale “Un'oncia di prevenzione vale una tonnellata di cure”, la Chiesa di Scientology Internazionale ha posto on line il “Centro Risorse per la Prevenzione” col fine di fornire informazioni basilari su ciò che ognuno può fare per contribuire a mantenere se stesso e gli altri in buona salute.

"Nel centro virtuale si trovano video informativi e tre precisi opuscoli. Il primo dei tre fornisce le linee guida per sapere come igienizzare le zone chiave dei locali in cui viviamo e lavoriamo, ponendo l’accento sul corretto modo di farlo. Sempre per scopi preventivi ed educativi, dei tre opuscoli ne sono stati distribuiti gratuitamente più di 230.000 copie a circa 3400 esercizi pubblici di tutta Italia affinché le persone potessero prenderli liberamente e leggerli. Il distanziamento sociale lo dovremo rispettare ancora in certe occasioni, ma intanto ci si può sentire più vicini nel fare ciò che serve per proteggerci dal virus".