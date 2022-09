Scoutismo Laico C.N.G.E.I.: nuova opportunità a Treviso per i giovani tra i 15 e i 19 anni

Via Dalmazia, 18 · Santa Bona

La Branca Rover propone attività educative per ragazzi e ragazze comprese tra i 16-19 anni; il suo scopo è accompagnare i giovani a un processo di autoeducazione progressiva, caratterizzata dall’autonomia, dalle scelte e dall’impegno personale. Età: 15/16 – 18/19 È l’età delicata ed importante nella quale si vuole avere “comprensione del mondo, della società e del proprio valore”: viene offerta la possibilità ai ragazzi e alle ragazze di far parte di un gruppo eterogeneo, chiamato Compagnia, che coopera per costruire un cammino comune e condiviso fatto di esperienze e momenti di riflessione. Con i ragazzi e le ragazze c’è un solo capo adulto, il quale svolge con i ragazzi tutte le attività, aiuta il gruppo nella progettazione e realizzazione delle attività e accompagna ognuno nel proprio percorso di crescita e consapevolezza.