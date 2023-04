La scuola elementare di San Vitale di Canizzano non c’è più

Gallery











La vecchia scuola elementare di San Vitale è stata abbattuta mercoledì 5 aprile 2023. Era stata inaugurata l’8 dicembre 1931 al canto di “Giovinezza” eseguito dal coro delle Piccole Italiane e dei Balilla diretto da Marco Pavan ("Marco Fredo"); presenti il podestà di Treviso Ignazio Chiarelli e il vicesegretario federale del Partito Nazionale Fascista Isotto Boccazzi (padre dello scrittore – e partigiano – Cino). Significativi momenti della vita e della fine della scuola sono documentati dalle foto del maestro Luigino Smaniotto (poi dirigente scolastico) che in quella località campestre iniziò la sua carriera nel 1969, assieme alla maestra Rossella Borsato (futura consigliera comunale e assessora del comune di Treviso per il PRI). Ricorda Smaniotto come allora la scuola si trovasse immersa nella campagna, in un paesaggio affascinante, ricco di siepi e alberi a poche centinaia di metri dalla “casa di campagna” dello scrittore Giovanni Comisso. Nell’edificio erano ospitate due pluriclassi: una “prima e seconda” più una “terza e quarta”. Per l’ultima classe gli alunni si trasferivano a Canizzano. D’inverno le aule erano riscaldate con grandi stufe a legna in terracotta, che la bidella accendeva un paio d’ore prima dell’inizio delle lezioni e che poi dovevano essere costantemente ravvivate dai bambini e dai maestri con la legna procurata dal comune. Finché un bel giorno le stufe diventarono un cumulo rosso di calcinacci. Al loro posto erano arrivate delle moderne stufe a kerosene. Sfortunatamente poco dopo arrivò anche la crisi energetica del ‘73 «e un giorno ci trovammo senza kerosene, al gelo. Ma niente paura, i genitori di un alunno ci invitarono da loro; fu così che la grande cucina della casa contadina dei Pavan di San Vitale divenne una succursale della scuola». I bambini del luogo avevano inoltre un particolare e quasi magico rapporto con l’edificio scolastico, che aveva il pavimento rialzato sotto al quale qualcuno voleva talvolta andarsi a nascondere durante la ricreazione. Ma veniva subito fermato dai compagni che l’avvertivano che “là avrebbe trovato i morti”. Forse c’era una qualche ragione per questa credenza. C’informa infatti Francesco Agnoletti in “Treviso e le sue Pievi” che a San Vitale c’era una chiesa riconosciuta dal Papa già nel 1170. Tale chiesa, col trascorrere dei secoli, fu sempre meno frequentata finché nel 1595 il suo altare con la reliquia di San Vitale venne trasportato nella parrocchiale di Canizzano. Come si usava all'epoca, attorno alla chiesa venivano sepolti i morti. Di scritto, al riguardo, c’è poco, ma era tipico della cultura contadina tramandare la storia (e le storie) oralmente, di generazione in generazione. Oggi al posto della scuola c’è uno spiazzo vuoto ai bordi della strada. Fra poco sorgerà una civile abitazione che giustamente non verrà più riscaldata a legna, fonte delle pericolose polveri sottili. Resta la nostalgia per la piccola scuola abbattuta: nei vecchi maestri, nei loro alunni ormai adulti e anche negli abitanti di questa frazione rurale. Diceva una “vecchia” alunna del maestro Smaniotto ora trasferita con la famiglia in altra parte della provincia: «A San Vitale avevamo due monumenti storici, “le scuole” e il cippo dei partigiani (di via Maleviste). Ora le scuole non ci sono più; speriamo non tocchi la stessa fine anche al monumento partigiano». Camillo Pavan