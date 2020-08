Niente seggi elettorali nelle scuole: respinta la richiesta dei genitori

Il 20 e 21 settembre ci saranno le elezioni regionali che si collocano una settimana dopo l’inizio previsto del nuovo anno scolastico. Molti plessi in occasione del voto verrano chiusi per diventare come di consueto sede di seggio.

Venerdì 31 luglio era stata presentata all’amministrazione di Mogliano, nella sede e nei tempi preposti, domanda di modifica di tale prassi in concomitanza con il nuovo avvio scolastico reso difficile e incerto dall’emergenza Covid-19 e le rispettive restrizioni. Si proponeva di trovare delle sedi di seggio alternative (sedi di quartiere, centro sociale, biblioteca, palestre...) per sgravare le scuole e l’utenza da questa chiusura. I rappresentanti dei genitori 1’ e 2’ istituto N.Mandela e M.Minerbi hanno commentato la notizia con queste parole: «L’amministrazione però, con nostro grande rammarico, ha scelto di non andare incontro a questa iniziativa. Le scuole soggette ad essere sede di seggio verranno pertanto chiuse come di consueto. Spiace constatare come la ripartenza dell’anno scolastico in presenza, situazione già molto compromessa dalla recente emergenza Covid, non sia una priorità della nostra amministrazione comunale nonostante molti comuni vicini abbiamo già predisposto quanto necessario per evitare uno stop delle lezioni dopo solo una settimana di frequenza garantendo il diritto allo studio delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi così come sancito dalla nostra Costituzione».