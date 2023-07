Segnalazione ritrovamento coniglio perso/abbandonato

Lunedì sera abbiamo trovato un coniglio che correva in mezzo alla strada, in zona Ghirada a Treviso, vicino al supermercato Visotto. Gli altri signori che lo stavano rincorrendo hanno detto che era in quel campo da 2-3 giorni. Potrebbe forse essere utile segnalare il ritrovamento in modo che l'eventuale proprietario possa venirne informato. E' di colore bianco, con occhi azzurri, sembra essere una femminuccia e sembra essere domestico.