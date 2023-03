Sempre in ritardo, e incredibilmente non stiamo parlando dei mezzi pubblici

Sempre in ritardo è il nuovo singolo degli EUFORIA, disponibile dal 03 marzo su tutte le piattaforme di streaming digitale per Oltre Dischi, distribuito da Stage One. Sempre in ritardo racconta la fine di una storia d'amore e ne analizza le paure, i timori e le ansie che ne conseguono: i ricordi della relazione appena conclusa sono alla base delle riflessioni degli EUFORIA, che guardano e descrivono l'amore come un'emozione che eleva e distrugge al tempo stesso. La composizione ritmica del brano accompagna e avvolge gli stati d'animo dei protagonisti: il dualismo tra strumenti e voce crea una simbiosi particolare tra chi canta e chi ascolta, come fosse una confessione tra amici. Il finale diventa la catarsi dell'amante rifiutato che, soffrendo, cerca di superare la delusione ricevuta. Il brano "Sempre In Ritardo" è stato scritto da Paolo De Zotti, Emanuele Maschietto e Leonardo William De Paolis, che lo ha composto insieme a Gianmarco Rosso e Giovanni Zanin. La produzione del brano è stata curata da William McLion e Tanarouge. Il mix ed il master sono stati curati da Leonardo William De Paolis. L'artwork è stato realizzato da Francesco Da Tos. LINK PER L'ASCOLTO: https://open.spotify.com/track/049TEZHFT4HqSkRk8Lyblz?si=ea33b40312504089