Serata tricolore: idee e proposte per rilanciare il nostro territorio

Il movimento Riva Destra organizza un incontro aperto al pubblico sabato 5 settembre alle ore 20:30 presso Villa Razzolini Loredan in Via Schiavonesca Asolo. Durante l’incontro saranno illustrati le idee e i progetti per rilanciare il nostro territorio: inquinamento, urbanistica,difesa delle fasce più deboli, giovani, scuola e lavoro. Punti fondamentali per il progetto e per cui il movimento si batte da sempre. Apriranno l’incontro Fabio Sabbatani Schiuma (segretario nazionale Riva Destra) e Angelo Bertoglio (vice segretario nazionale Riva Destra). Parteciperanno all’incontro i candidati alla regione Veneto per Fratelli d’Italia Sandro Taverna e Barbara Haas. Saranno poi presenti Maurizio Stecca (campione del mondo di pugilato), Andrea Marrone (presidente movimento conservatori stella d’Italia), Maurizio Colombo (allenatore di calcio), Marco Valerio Verni (avvocato della famiglia Mastropietro e zio di Pamela) e Vic Antico (presidente Movimento italiano tricolore MIT.) L’incontro è aperto al pubblico rispettando i protocolli del distanziamento sociale.