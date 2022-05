Sergio Cinel è il nuovo Ambassador del Treviso Chapter

Gallery









In questo nuovo anno 2022 il Treviso Chapter festeggia i suoi primi 25 anni: il 14 e 15 ottobre in occasione della Marca Tour… uno dei più grandi eventi motociclistici marchiati Harley-Davidson. Location la meravigliosa ed incantata Marca Trevigiana. Un appuntamento unico da non perdere… un quarto di secolo dell’irrompente gruppo degli harleysti del Treviso Chapter! Non possono mancare le novità dove in una fantastica giornata di Pasquetta, durante un run in motobarca navigando tra le isole di Venezia, un nuovo membro del Chapter è stato conferito del titolo di AMBASSADOR, un riconoscimento particolare dato per meriti dopo ben 18 anni di onorata presenza e partecipazione al Chapter di appartenenza. Il nostro caro amico Sergio Cinel, nonché l’Head Road Captain del Treviso Chapter, dopo essersi fatto ben le ossa con più di 300 chilometri in sella alla sua adorata Harley-Davidson SPRINGER - parte integrante della sua storia nel Treviso Chapter - nel suo cuore ci sarà sempre amore e passione per il mondo H.O.G.! Per maggiori info: https://www.trevisochapter.com