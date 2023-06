Sfalci veri, parvenze e morti annunciati

Gallery





San Giuseppe -ma potrebbe tranquillamente essere un' altra parte della città-: nella foto 2 uno sfalcio eseguito come si deve con contemporanea pulizia del fossato eseguita da alcuni residenti che hanno evidentemente a cuore il decoro e la manutenzione del verde pubblico, nella foto 4 lo sfalcio - ma si può davvero chiamarlo così? - o la sua parvenza ed il fossato completamente intasato come gli ingressi ai tratti tombinati che qui convogliano le acque meteoriche non solo della vicina tangenziale ma pure quelle dei rivi attigui. Se nel primo caso, stante la latitanza ormai congenita di chi dovrebbe provvedere per obbligo istituzionale, ci hanno pensato i cittadini, lì residenti , nel secondo si tratta, a quanto si può constatare, di una sorta di burla, tanto per dire "siamo passati, basta lamentarvi, arrivederci alla prossima!" . Si spera nel frattempo di non finire sott'acqua come successe giusto 10 anni fa quando una insistita precipitazione piovosa fece tracimare fossati, tombini e caditoie allagando strade e cortili. Questo indusse ad una pulizia accurata come non si vedeva da mo'. Dopo, però! Siccome il feeling tra verde pubblico ed istituzioni non è mai sbocciato appieno ecco cosa vedono i cicloturisti ed i camminatori che da tutta Europa affollano la TV/Ostiglia ed il suo Ultimo Miglio: lo splendido filare di frassini disegnato dalla coppia Memmoli-Fanton per ripristinare il Bosco Lineare nel tratto di percorso che va dal tunnel Po al tunnel Serenissima in zona dogana-ecocentro presenta più d' una ventina di piante morte oltre a quelle cadute e rimosse che hanno creato dei vuoti mai riempiti. I poveri alberi, piantumati ed abbandonati subito a se stessi hanno subito la siccità persistente dell'anno passato e l'attacco dei parassiti che hanno trovato facile presa nelle radici e nei tronchi fiaccati dal secco e dall'incuria. Treviso fa circa 120mila abitanti ed ha un bel patrimonio verde ma nessuno che se ne occupi con la dovuta attenzione. Trier, l'antica Treviri, ridente cittadina sulla Mosella che ha dato i natali all'imperatore Costantino e, in tempi più recenti a Karl Marx, fa 90mila abitanti ed ha pure lei un cospicuo patrimonio verde. Solo che qui se ne occupano con sollecitudine e perizia con mezzi appropriati come le mini autobotti che innaffiano le piante al bisogno e le irrorano con concimi e fitofarmaci se necessario in modo da averle sempre rigogliose ed in salute. Perchè da noi non accade nulla di ciò? Perchè ci si deve affidare ad un povero innaffiatoio per dare un minimo di ristoro a quanto piantumato con tanti roboanti squilli di tromba? Custodire, proteggere ed aver cura del verde pubblico significa migliorare la qualità della vita di tutta la città oltre ad avere un sensibile risparmio per le sempre lacrimanti casse comunali visto che gli interventi ex post costano assai di più rispetto ad una manutenzione costante ed attenta. E, non da ultimo, essere green sul serio e non sulla carta significa avere un atout decisivo sul il turismo internazionale sempre più attento a questo tipo di fattori.