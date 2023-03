Shark Fighters VS Bullismo con Alessio Sakara

Gallery



Sabato 1 aprile 2023, dalle ore 12:00 alle ore 13:30, l’istituto superiore Einaudi di Montebelluna, in provincia di Treviso, avrà il piacere di ospitare il campione mondiale di arti miste - Alessio Sakara, accompagnato dal Maestro cintura nera V Dan Omar Niero della paelstra Shark Fighters di Montebelluna, per parlare insieme ai ragazzi più giovani del problema bullismo e dall’attuale cyberbullismo. Un progetto nato dell’idea di Sakara - Legio’s Scuole – per spiegare l’efficacia degli sport da contatto, contrastando con efficacia questo fastidioso fenomeno. Migliorare la propria vita attraverso lo sport, è l’obiettivo principale del Legionario. Gli sport da combattimento non insegnano a essere aggressivi, non ti trasformano in persona violenta, bensì ti educano nella disciplina sia fisica che mentale, evitando in qualsiasi modo lo scontro finale. Sharkfighters, ancora una volta, dimostra l’impegno e la tenacia nel far conoscere l’importanza dello sport ai propri atleti e non solo, con un nuovo ed entusiasmante stage formativo, dalle ore 14:00 alle ore 16:00 presso la palestra in via San Gaetano 113 a Montebelluna, dove proprio Sakara, il simbolo delle arti marziali miste italiane e ambassador di Bellator MMA, condurrà un allenamento per tutti gli atleti partecipanti. Per info: https://sharkfighters.it