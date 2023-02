Shark Fighters - Progetto scuole e sport Montebelluna

Gallery



Rinnovato il progetto sportivo per gli studenti di vari istituti superiori. Anche in questo nuovo anno la palestra Shark Fighters Kick Boxing di Montebelluna, del Maestro cintura nera V Dan Omar Niero, ha voluto convalidare il suo entusiasmo coinvolgendo ragazzi e ragazze delle scuole superiori, nella conoscenza di una disciplina sportiva a volte sottovalutata. Uno sport che non nasce dalla violenza ma dalle emozioni che provoca la tua mente nel rispetto del proprio avversario. Cosicché le Arti Marziali della scuola Shark Fighters, entreranno nuovamente a far parte nella vita dei tanti ragazzi che avranno voglia di affrontare questa nuova avventura, sconfiggendo le proprie paure e titubanze, prima di salire sul tatami – la tradizionale pavimentazione giapponese composta da pannelli rettangolari modulari. La maggior parte degli adolescenti non pratica sport, per tanti vari motivi ma un allenamento di kickboxing porterà avanti tanti vantaggi positivi; full-body workout, perdita di peso, riflessi e coordinazione, maggiore flessibilità, diminuzione dello stress, ma principalmente ti insegnerà a credere in te stesso. “Lo Shark Fighters Team è il gruppo giusto per tutti gli appassionati di sport da combattimento!” Per info: https://sharkfighters.it