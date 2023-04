Shark Fighters Team parla di bullismo con Alessio Sakara

Gallery









Per la seconda volta ho avuto il piacere e l’onore di essere invitato dal Maestro cintura nera V Dan Omar Niero, della palestra di Kick Boxing Shark Fighters di Montebelluna, per seguire il loro Progetto Scuole come fotoreporter. Un’occasione davvero importante che mi ha dato anche l’opportunità di conoscere il campione di arti miste Alessio Sakara. “Lo Shark Fighters Team è il gruppo giusto per tutti gli appassionati di sport da combattimento!” Con passione e dedizione ha nuovamente convalidato l'entusiasmo di ben 500 ragazzi e ragazze della scuola superiore I.I.S. “EINAUDI – SCARPA” di Montebelluna, dove con Alessio Sakara hanno affrontato il tema del bullismo e cyberbullismo. Un progetto importante nato grazie all’impegno e ai sacrifici di Sakara – Legio’s Scuole – su come ampliare l’efficacia degli sport, in questo caso si parla di contatto fisico, da non associare ovviamente a questo fastidioso fenomeno. Aiutare a comprendere come migliorare la propria vita attraverso i vari sport, è uno degli obiettivi principale del Legionario. Gli sport da combattimento non nascono per insegnare violenza, ma portano una persona a una educazione sia fisica che mentale; evitando in qualunque circostanza lo scontro finale. Lo stage formativo svoltosi nel pomeriggio, presso la palestra Shark Fighter in via San Gaetano 113 a Montebelluna, condotto da Sakara, è stata un’ulteriore e importante prova per gli atleti della palestra che hanno partecipato. Per maggiori info: https://sharkfighters.it