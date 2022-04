E' arrivata stamattina, sull'onda blu di Instagram, la prova video del dietro le quinte: all’ ora del the i Bridgerton preferiscono il cono italiano. Una bomba-sorpresa in La Cialcon di Silea: in via degli Internati dove si producono ogni giorno quasi due milioni di cialdesche delizie tra coni ed altre tipologie quali ventagli, conchiglie e ogni genere di personalizzazione e decorazione- nè Andrea Vanin nè la sorella, la seconda generazione al timone della dolciaria trevigiana, sapevano di questo straordinario tributo alla loro eccellenza. Fra "altezze" dedite all'amore ed alla bellezza, ci s'intende: Kate Sharma, la nobile di origine indiana sorella del "diamante" Edwina mostra al suo sterminato pubblico internazionale un gelato sorretto dal regale cono La Cialcon. Ed è successo planetario! "Shondaland- l'azienda produttrice della serie Netflix Bridgerstone, ci ha inviato oggi le riprese delle interviste ai protagonisti principali della seconda serie - dice Andrea Vanin, titolare de La Cialcon di Silea. "Simone Ashley - l'interprete della nobile indiana Kate Sharma- offre alle riprese delle telecamere un cono La Cialcon! I nostri importatori britannici ci hanno immediatamente contattati per gioire con noi di questo straordinario e spontaneo tributo. In queste ore siamo stati travolti da un'onda di emozione e simpatia. Inaspettata e graditissima: nulla sapevamo fino a stamattina". Creata da Chris Van Dusen e targata Shondaland, Bridgerton è la serie di genere sentimentale, in costume, ispirata alla saga best seller di Julia Quinn. Distribuita su Netflix, con la sua prima stagione lanciata il giorno di natale del 2020, Bridgerton ha ottenuto uno straordinario successo. E' la serie di produzione inglese più vista al mondo su piattaforma Netflix. Tanto da essere giunta alla sua seconda edizione ma di aver già previsto la produzione della terza e quarta edizioni. Nata nel 1964 come laboratorio artigianale per la produzione dei coni e cialde per gelati, grazie all’iniziativa imprenditoriale dei fratelli Luigi e Roberto Vanin, La Cialcon è rapidamente cresciuta trasformandosi in un’azienda con capacità produttive che superano 1.500.000 di pezzi al giorno. Estesa su una superficie coperta di oltre 6.000 mq. Impiega, oggi, oltre 30 artigiani specializzati, che operano con macchinari innovativi per garantire qualità elevatissima del prodotto. Sabrina Danieli Franceschini