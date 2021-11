Sfida la pandemia: imprenditore raddoppia il fatturato in due anni nonostante il lockdown

Gallery



Antonio Paolicelli, giovane imprenditore trevigiano, con la sua SLBranding (del gruppo SAVING LIGHTS) riesce in soli due anni dall'apertura a raddoppiare il fatturato aziendale. Nonostante gli anni di crisi dovuti ai numerosi lockdown attraversati e alle difficoltà causate dalla pandemia COVID-19, il giovane CEO decide di rischiare mettendosi in gioco e aprendo così partita iva a poche settimane dalla chiusura totale delle attività (febbraio 2020). "Avevo appena lasciato un lavoro sicuro da dipendente." racconta il giovane titolare di SLBranding. "Ricordo benissimo quel giorno, avevo 537,00€ nel conto corrente e tanti progetti che mi frullavano in testa. Non avevo la più pallida idea di come poter aprire un'attività, figuriamoci gestirla!" continua il sig. Paolicelli. A distanza di quasi due anni, SLBranding oggi è un'azienda che si occupa di tutto il settore del MARKETING DIGITALE, dalla gestione dei SOCIAL MEDIA, alla performance della pubblicità online (ADVERTISING), creando inoltre prodotti e servizi personalizzati per i marchi dei propri clienti (BRANDING). Durante la pandemia, moltissime attività si sono riconvertite producendo DPI, tra queste c'era proprio la SAVING LIGHTS (Lumi di Risparmio) di Antonio Paolicelli, chiamata così proprio per la mission iniziale dell'aiutare la comunità proteggendola fornendo tutti i dispositivi di sicurezza anti-covid. "Decisi di reinvestire l'utile nell'azienda e donando parte dei ricavati alla pubblica amministrazione, ai meno fortunati e unendo le forze con più aziende del territorio per pubblicizzare le nostre iniziative." Ci confida il sig. Paolicelli, riconosciuto ormai da più enti territoriali come il Comune di Treviso, il Comune di Istrana, le Forze dell'ordine locali e le associazioni per le persone affette da disabilità proprio per le sue donazioni benefiche, in particolare di DPI, tenute l'anno scorso durante il periodo di lockdown. SLBranding di Antonio Paolicelli oggi gestisce numerosi clienti non solo a livello provinciale, ma regionale e nazionale. Collaborando con Brand Ambassador di Cinecittà, curandone addirittura il PERSONAL BRAND. "Forse ho solo avuto il coraggio di sbagliare" dice il giovane imprenditore ai nostri microfoni. "Vorrei essere un'esempio per molti giovani coetanei come me, e vorrei lanciare un appello: stiamo cercando personale, quindi se siete appassionati al mondo digitale contattateci. Facciamo fatica a trovare figure professionali in questo preciso periodo storico, noi come altre attività locali". Per chi fosse interessato può mandare il CV all'indirizzo INFO@SLBRANDING.IT oppure sul sito www.slbranding.it. Complimenti ai nostri giovani, complimenti SLBranding!