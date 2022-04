Già sold out la maggior parte delle date per le visite guidate gratuite a Ca’ Spineda

Sono già sold out la maggior parte delle nuove date disponibili per le visite guidate gratuite a Ca’ Spineda, che a partire da domani, 12 aprile, prevedono una serie di appuntamenti a cura degli studenti del Liceo “A. Canova” di Treviso.



I visitatori saranno accompagnati a visitare la mostra “Pittori a Treviso e nella Marca tra Otto e Novecento con sguardi a Venezia” e quindi gli archivi, la biblioteca di oltre 60.000 volumi e le sale affrescate di Ca’ dei Brittoni.



Le prossime date disponibili nel pomeriggio (ore 15) sono prenotabili da maggio, mentre per chi volesse visitare Ca’ Spineda la mattina (ore 10) ci sono ancora posti liberi dal 20 aprile.



Le visite sono gratuite previa prenotazione (0422-513100 oppure mail a fondazione@fondazionecassamarca.it) fino ad esaurimento dei posti disponibili.