'𝟴𝟬-'𝟵𝟬 𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧𝗕𝗜𝗞𝗘𝗦 𝗥𝗘𝗨𝗡𝗜𝗢𝗡 2021 a Treviso

Gallery













In questo nuovo anno di rinascita - causa restrizioni COVID - domenica 13 giugno è svolto il π—₯𝗔𝗗𝗨𝗑𝗒 𝗠𝗒𝗧𝗒 𝗦𝗣𝗒π—₯π—§π—œπ—©π—˜ 𝗲 π—¦π—¨π—£π—˜π—₯𝗦𝗣𝗒π—₯π—§π—œπ—©π—˜ π—”π—‘π—‘π—œ '𝟴𝟬 π—˜ ‘𝟡𝟬, nell’affascinante Piazzale Bartolomeo Burchiellati, presso la suggestiva Porta San Tommaso a Treviso. Un grazie particolare al Moto Club Treviso Cilindri Storici per questa fantastica iniziativa svoltasi per la seconda volta. Tante π™‘π™š 𝙒𝙀𝙩𝙀 presenti il giorno dell’iscrizione, sportive π™š supersportive a 2𝙏 π™š 4𝙏, π™˜π™€π™’π™₯π™§π™šπ™¨e 𝙩𝙧𝙖 π™žπ™‘ 1980 π™šπ™™ π™žπ™‘ 1999 senza limite di cilindrata, che hanno preso parte a questo raduno, nonché la presenza eccezionale della famosissima Honda RC30 (appartenuta a Roberto Patrignani) del “Altinier Motorcycles” - https://www.altiniermotorcycles.com -. Non sono mancati i tanti appassionati e sportivi che hanno reso eccezionale la riuscita dell’evento stesso. Un ringraziamento dovuto anche al Sindaco di Treviso, Mario Conte, per la sua gradita presenza. Giuliana della polizia municipale per un accurato controllo.

Reportage fotografico Vivi Rosa - uditotreviso.it -.

Referente Amministrazione e Segreteria Moto Club TREVISO CILINDRI STORICI Marco Battistella - https://www.cilindristorici.it/ -.