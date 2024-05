Giochi matematici, Istituto Comprensivo di Spresiano in finale

Ed è di nuovo finale!! Ottimo risultato per l’Istituto Comprensivo di Spresiano che anche quest’anno si classifica alla finale nazionale di Milano dei “Campionati Internazionali di giochi matematici” in programma sabato 25 maggio a Milano presso l’Università Bocconi. I “Giochi matematici” sono organizzati dalla celebre Università milanese, in particolare dal centro Pristem, e sono una competizione che si basa su logica, intuizione e fantasia. Gli alunni dell’IC di Spresiano, sia della scuola primaria che della scuola secondaria di primo grado, partecipano da anni alle gare di “Giochi matematici”, che si tengono dapprima in autunno e poi, in forma più competitiva, in primavera con i “Campionati Internazionali”. Molti ragazzi della scuola hanno preso parte ai quarti di finale, ottenendo anche ottimi risultati e alcuni di loro sono approdati alla semifinale di Vicenza di sabato 16 marzo dove si sono fatti valere tra centinaia di ragazzi provenienti da tutta la regione. Un plauso in particolar modo a B.E. e F.A. frequentanti rispettivamente la 3D e la 2C del Plesso “E. Lovarini” di Spresiano, che si sono classificati per la finale ottenendo un risultato strepitoso. Risultati che confermano una volta in più l’attenzione che da anni l’Istituto rivolge verso l’insegnamento delle discipline di ambito scientifico, come testimonia anche l’eccezionale riscontro di pubblico avuto dalla “9^ giornata della scienza e della tecnologia” che si è tenuta nei due plessi dell’Istituto Comprensivo (Spresiano ed Arcade) il 4 maggio scorso. Un grosso in bocca al lupo quindi ai due ragazzi con l’augurio di vivere un’esperienza indimenticabile e chissà, magari, di qualificarsi alla finale internazionale che si terrà quest’anno a Parigi il 25 e 26 agosto."