Stage Shark Fighters con Alessio Sakara

Sabato 24 ottobre si è tenuto nel palazzetto dello sport Palamazzavolo, a Montebelluna in provincia di Treviso, un evento dedicato agli amanti delle arti marziali, e non solo. Alessio Sakara, campione indiscusso di combattimento misto nella divisione dei pesi mediomassimi Bellator MMA, oltre ad essere un conduttore televisivo e attore italiano, si è prestato ad insegnare ai tanti giovani atleti partecipanti allo Stage Formativo di tre ore, alcune delle sue tecniche apprese in tanti anni di esperienza, grazie anche alla sua professionalità ed alla minuziosa e pura tecnica. 76 i partecipanti provenienti da tutto il Veneto con un fighter giunto dalla Toscana in solitaria, hanno avuto l’onore e la soddisfazione di allenarsi con un atleta degno della sua grandissima fama, come Alessio “Legionario” Sakara. Un ringraziamento particolare va all’ideatore di un tale evento così imponente, Omar Niero; Maestro di Kick Boxing della palestra Shark Fighter di Montebelluna (TV), dove grazie alla collaborazione del suo Team, hanno potuto dare vita ad un progetto del genere. Evento sportivo CSEN/FVG, con la presenza del Signor Sindaco di Montebelluna Adalberto Bordin, rimasto piacevolmente sorpreso da tale organizzazione. Ricordiamo che lo scorso febbraio, il Team Shark Fighter, ebbe la forza e volontà di creare un simile evento con la campionessa mondiale Gloria Peritore - kickboxer italiana e artista marziale mista. Attendiamo con piacere i prossimi appuntamenti con SharkFighters Proud To Be Different! Per maggiori info: https://sharkfighters.it/