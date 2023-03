Storie di donne in rinascita

Gallery





In un momento storico difficile , voglio scrivere questa storia di due donne che stanno facendo della loro passione un lavoro e di come i sogni si avverano ! Spinte dalla passione, dalla voglia di innovare o rinnovarsi, reinventarsi: un piccolo ritaglio in questo spazio giornalistico per 2 donne imprenditrici, che si muovono nel mondo dell’olistico, una sulla creatività l’altra sul mistero, facendo della loro passione e dedizione un vero lavoro. Nella mia vita ho conosciuto persone che hanno fatto di questo mondo particolare una cosa poco seria e spesso dedita alla truffa . Qui invece la storia è diversa ! Parte da due donne che fremono per far sentire la loro voce e far vedere la loro creatività ! Per entrambe un sogno di poter aiutare e sollevare le persone una con le sue creazioni e una con la sua voce , collaborano per il bene . Ogni creazione porta un messaggio vibrazionale da una parte e ogni parola dona amore dall’altra ! Andate a conoscere più nel profondo le loro storie perché in un momento dove la pandemia ha creato distanze loro cercano di accorciarle ! Grande merito a queste due ragazze ! Serena