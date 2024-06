Torna il Summer Camp di Sogno Numero 2: «Condivisione, amicizia e conoscenza»

Tutto pronto per il 32esimo Summer Camp promosso da Sogno Numero2, ente del terzo settore di Treviso, dedicato a tutti i bambini e adolescenti dai 9 ai 16 anni, che si terrà in Trentino, a Segonzano, dal 21 al 28 luglio 2024, in una struttura autogestita immersa in un contesto naturale molto stimolante.

Il Summer Camp Sogno2 ha l’obiettivo di offrire ai giovani, che parteciperanno al campo, un’esperienza indimenticabile che unisce attività, amicizie, conoscenze e relazioni! I partecipanti avranno l’opportunità di cimentarsi in un’ampia varietà di laboratori, imparando i valori della collaborazione, dell’inclusione e della condivisione grazie anche all'assenza, per tutti gli 8 giorni, di smartphone, iPad e tablet. Un vero e proprio percorso di crescita e formazione, dove ognuno può scoprire e valorizzare le proprie attitudini e capacità, preparandosi a diventare un cittadino del mondo responsabile, attivo e consapevole.

Lunedì 17 giugno, alle ore 18.30, presso la sede di Treviso in via Borgo Mestre 107, ci sarà la presentazione del progetto dove si potrà vedere il video descrittivo del luogo, della struttura e ottenere tutte le informazioni necessarie.

Info & Contatti

336.656997 - 0422 348101 info@sogno2.it www.sogno2.it