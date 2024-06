Summer Vibes a Preganziol

Le giornate si allungano, le scuole sono finite e finalmente abbiamo tolto dal cassetto quella t-shirt che volevamo indossare da tanto tempo. Cosa c’è di meglio allora di un evento a tema per salutare l’arrivo dell’estate tanto desiderata? Summer Vibes il 15 giugno in Via Saragat a Preganziol allora non è da perdere! Ideato ed organizzato dalla neonata Associazione Commercianti di Via Saragat, l’evento si propone come una kermesse di molteplici attività dal gusto vintage anni ’60 rivolte a grandi e piccoli. In una cornice allestita ad hoc con foodtruck dolci e salati, il chiosco birra e cocktail di Mood Coffee Bar, dalle 16 in poi nel corso del pomeriggio, si alterneranno dance show di boogie-woogie con il gruppo Doo-Wop Boogie Dancers e spettacoli di bolle di sapone con Teone il Clown. Ci sarà spazio per la creatività con i laboratori creativi UHU a cura della “Cartoleria dalla A alla Z”, “L’Arte di Fare” ed “Amaranta Atelier Floreale” invece cureranno dei beauty corner dedicati a Make-up e Hair Style. Ad arricchire ulteriormente la cornice dell’evento sarà una serie di espositori artigianali di vario settore ed una selezione di auto vintage di Cestaro Garage e di moto Harley Davidson. L’appuntamento più atteso della serata è alle 21 con Live del gruppo Le Onde Beat pronti a trascinare tutti in pista con il loro vibrante sound: il meglio del beat italiano dei ruggenti anni '60 con una formazione imperdibile. Infine, per trascinare all’evento tutti, ma proprio tutti, è prevista la proiezione della partita degli Europei Italia-Albania. L’evento è interamente promosso e sostenuto dalle attività aderenti all’Associazione Commercianti di Via Saragat (Amaranta Atelier Floreale, Amministrazioni Immobiliari Tagliapietra, Assicurazioni Dotto, Autoscuola Diesel, Cartoleria dalla A alla Z, Farmacia Luciani Sas, L’Arte di Fare, Mood Coffee Bar, Tecnostudio Ing. Luca Scattolin), con l’ulteriore sostegno di alcuni sponsor privati (AVIS Preganziol, Autofficina B.M.T., Carrozzeria Piazza, Cestaro Manufatti in cemento, Comunian Vini e Distillati, CRAVEDI S.p.A., Yacht Service).