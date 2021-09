Osteria Zanatta: tutti i sabato c'è il Super Panino bomba

RITORNA LA PROMO BOMBA 🤯 all'Antica Osteria Zanatta Oltre agli invitanti piatti unici proposti durante la settimana a pranzo TUTTI i SABATO un gustosissimo PANINO e un'offerta a cui non si può dire di no 🤤 🍔+🍟+🍺/🥤 PANINO con salsiccia alla griglia, formaggio , cipolla viola caramellata, peperoni + PATATE fritte + salsa + birra media Augustiner o bibita €10 !!!! Disponibile tutti i SABATO A PRANZO anche d'asporto con lattina di birra o bibita analcolica ☎ PRENOTALO allo 0422778048 😁 o comunque entro le 11:00 di sabato Portalo a casa per la tua famiglia o condividilo con il tuo ❤ Grigliamo per passione ❤ oltre al panino troverai nel nostro menu anche antipasti stagionali, carne alla griglia, contorni e dolci fatti in casa. Visita il sito www.anticaosteriazanata.com per vedere tutto il menu e listini! Puoi inviare l'ordine anche tramite whatsAPP 📲 salva il numero 0422778048 e poi scrivici! ANTICA OSTERIA ZANATTA dal 1937 locale rinnovato a dicembre 2019 via borgo 64 31052 Varago di Maserada (a 3 km dall'Uscita Tv Nord) - Siamo chiusi il lunedi -