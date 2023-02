SUTTO WINE: IL GUSTO DEL SAPERE 4 serate a tema per scoprire i vini del mondo narrati da Nicola Frasson del Gambero Rosso Le Experiences firmate SuttoWine Noventa si arricchiscono di un nuovo ciclo di stimolanti incontri in cui degustare, conoscere ed apprendere i migliori vini del mondo, accompagnati da portate studiate per l’occasione e spiegati dal degustatore del Gambero Rosso Nicola Frasson. Un’avventura formativa che combina cultura vinicola ed enogastronomia, all’insegna della qualità, l’evento “Il Gusto Del Sapere” offrirà un viaggio internazionale tra i vini del Vecchio e del Nuovo mondo, dalla Francia alle Americhe. Champagne, Pinot Nero, Chardonnay e Taglio Bordolese saranno i protagonisti delle 4 serate tematiche, che si terranno ogni giovedì sera dal 23 febbraio al 16 marzo, a partire dalle 19.30, per una durata di 2h e 30 min circa. Con il relatore d’eccellenza Nicola Frasson, ogni incontro porterà alla scoperta di 8 vini e si concluderà con una pietanza in abbinamento. L’esperienza verrà scandita da momenti di gioco, confronto e ascolto. Ad accogliere l’evento sarà la suggestiva sede SuttoWine di Noventa di Piave, luogo che ha dato origine all’omonimo format di locali, oggi famosi in tutta Italia. La quota di partecipazione è di € 80 per la singola serata e di € 290 per il pacchetto completo. CALENDARIO • Giovedì 23 Febbraio CHAMPAGNE • Giovedì 02 Marzo PINOT NERO • Giovedì 09 Marzo CHARDONNAY • Giovedì 16 Marzo TAGLIO BORDOLESE Inizio ore 19.30 Costo a persona per serata di € 80 e di € 290 per il pacchetto completo. Presso SuttoWine Noventa di Piave, via Bosco 18, 30029, VE. Per informazioni e prenotazioni: marketing@ilfiliare.ue 0421 658194 ___________________________________________________________________________________ SUTTO è una realtà dinamica che si estende tra Veneto e Friuli combinando produzione vinicola ed amore per l’accoglienza, dal 1933. Il binomio Brands ed Experiences anima il gruppo per dar luce alle eccellenze dei suoi territori, rappresentate dalla tre cantine Sutto, Batíso e Polje, e per offrire un’esperienza d’ospitalità a 360 gradi. SuttoWine è il recente format di locali dove è possibile degustare, acquistare ed immergersi nella cultura enogastronomica.