Sviluppa la calma immaginativa

Due cicli di percorsi per sviluppare la Calma Immaginativa e utilizzare le immagini positive per gestire stress, ansia e preoccupazioni. Primo ciclo : 29 Maggio, 6-13 Giugno Secondo ciclo : 17-24-31 Luglio Serate a carattere distensivo per mitigare stati di tensione, ansia, dolore cronico, pensieri di rimuginio. Attraverso tecniche corporee e immaginative ti condurrò ad un stato di calma e nuova armonia. Si consiglia la partecipazione ad almeno tre serate per avere maggiore efficacia. Necessaria prenotazione. Per maggiori informazioni ed iscrizioni : 377-1496667 wapp