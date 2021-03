Un talento del volteggio a Raigulp

Il volteggio equestre, uno sport poco conosciuto, viene ora alla ribalta grazie a Stella Comunale,12 anni protagonista di una puntata di Explorer Community, un programma RAI della TV dei ragazzi che scova giovani talenti in tutta Italia, talenti non solo dello sport ma anche della musica, del web e alfieri della repubblica, di giovani insomma che sono emersi dalla community del web per vari motivi. Stella in particolare grazie all articolo "io e la mia passione per il volteggio", pubblicato sulla prima rivista on line totalmente dedicata al volteggio equestre, dove racconta il suo avvicinamento a questo sport, la dedizione, l impegno, le difficoltà e i successi. Perché oltre al volteggio, la grande passione di Stella é quella di scrivere e da grande vorrebbe diventare una scrittrice.