Tampone rapido Covid-19 in farmacia a Maser

Attivo alla Farmacia di Coste di Maser il servizio per effettuare il tampone rapido per Covid-19. Il test avverrà nella tensostruttura esterna alla farmacia con la modalità drive-in. Per effettuarlo non serve la ricetta medica e il risultato si ha in 15 minuti. Il costo è di 26 euro ed è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando lo 0423923082. Sarà richiesto di presentarsi all’appuntamento con documento di identità e tessera sanitaria. Il servizio è riservato solo a soggetti asintomatici che non abbiano avuto contatti stretti con positivi al covid-19 nelle 48 ore precedenti al test. Il servizio è stato attivato per rafforzare l’intercettazione precoce di nuovi casi di infezione da Covid-19. La Regione del Veneto ha approvato uno specifico Protocollo d’Intesa con le farmacie presso cui, su base volontaria, si effettuano tamponi antigenici rapidi. Il Protocollo prevede che l’effettuazione del tampone da parte di personale sanitario dedicato. I tamponi presso le farmacie possono essere effettuati da cittadini che: non presentano sintomi potenzialmente riconducibili a Covid-19 (es. tosse, febbre superiore a 37,5°C, dolori osteo-articolari, mal di gola), non sono entrati in contatto stretto (es: convivente, collega che condivide lo stesso ufficio, altro) con soggetto risultato positivo a Covid-19 dalle 48h precedenti all’esecuzione del test, non convivono con soggetto sottoposto a provvedimento di isolamento o quarantena, non sono sottoposti a provvedimento di isolamento o quarantena. La farmacia San Giorgio di Maser dei dottori Carlo e Nicola Giacomelli si trova in via Bassanese 185/A a Coste di Maser (TV). Punto di riferimento per la comunità che può trovare ogni giorno una vera e propria consulenza di salute e benessere. Da noi puoi trovare reparti specifici, come quello fitoterapico, cosmetico, dietetico, omeopatico, dedicato allo sport e veterinaria, con personale laureato e altamente specializzato. In Farmacia San Giorgio a Maser troverai inoltre un’ampia gamma di prodotti parafarmaceutici e la possibilità di accedere a servizi di autoanalisi, telemedicina e consulenze specifiche su alimentazione, prevenzione e corretti stili di vita attraverso check-up specifici come il test BIA ACC o quello sulle intolleranze: vieni a scoprirli.