Tamponi Covid: in dogana incolonnamenti e tamponamenti

Incredibile coda, oggi pomeriggio, per accedere all'area tamponi che l'Ulss 2 ha allestito in area dogana a San Giuseppe. Riempito quasi subito l'ampio prato accanto al tendone "drive in", l'ininterrotta fila di autoveicoli si è snodata così sino alla rotonda che, dalla statale Noalese, immette in viale della Serenissima e, appunto, al "punto tamponi". Il cosiddetto "Covid point" era stato attrezzato, a suo tempo, per sgravare opportunamente quello del Ca' Foncello dando immediati risultati sulle code degli utenti. A questo poi erano seguiti a ruota altri "punti tampone" sparsi nel territorio dell'Ulss 2. Non che ci fosse una particolare lentezza oggi, rispetto alle scorse giornate, nel procedere coi prelievi ma solamente uno spropositato afflusso, peraltro assolutamente tranquillo e le cui motivazioni, forse, (a meno che non si fossero improvvisamente chiusi gli altri centri) si potrebbero ricercare con gli ultimi bollettini sul Covid ed il terrore ingenerato di possibili confinamenti e limitazioni negli spostamenti individuali. Un colpo d'occhio, quello della zona, figlio di questi strani tempi dove, a preoccupazioni oggettive, si sommano fobie e paure del tutto immotivate. Un plauso sincero al personale sanitario che si sta prodigando per alleviare il più possibile i disagi degli utenti ed ai volontari della Protezione Civile che hanno coordinato, da par loro, l'afflusso ed il deflusso di questa marea di veicoli.