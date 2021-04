Nella Marca nasce la "task force" benefica che ti premia

Imprenditori della provincia di Treviso, Padova, Vicenza e Venezia, danno vita per la prima volta ad un concorso benefico a premi, creando una vera e propria task forxe di aziende al servizio dei clienti e della beneficienza. "Nonostante il periodo di forte crisi che ci attanaglia, volevamo fare qualcosa di diverso e mai realizzato prima - dice la mente del progetto il sig. Antonio Paolicelli (CEO & Founder - Saving Lights Holding) - Così abbiamo pensato di riunire un team di aziende con diversi servizi al cliente e mettere in palio un buono spesa in cambio di una minima donazione benefica, aiutando così le persone colpite dalla pandemia a cui sicuramente farà comodo un aiuto simile, e anche le persone meno fortunate di noi affette da autismo e disabilità" continua il giovane imprenditore Paolicelli.

Le aziende aderenti all'iniziativa sono state numerose: -SHOWROOM EXCLUSIVE HAIRDRESSER di Giuseppe e Gerardo Longobardi (TV); -NOIR by ARIANNA RUBIN (PD); -ESTHETIQUE Skin Lab&Beauty di Carlotta e Manuela (VI); -COSMO CARROZZERIE & DETAILING (TV-PD); -TOP STORE di Ivana e Bianca (TV); -B SMART di Anton Baltaga (TV); -SITI X VENDERE (TV) -SLBRANDING by SAVING LIGHTS HOLDING (TV); -MI HERMANA GIOIELLI di Federica Zago (PD); -BLOODLINE TATTO by VINCENT (TV); -LA STEZIONETTA (TV); Tutti i DETTAGLI: Il concorso inizia il 26/04/2021 e termina il 26/05/2021 quando alle 20.30 si terrà l'estrazione degli 11 vincitori, uno per ogni categoria.

L'estrazione avverrà in diretta sulle pagine FB/IG di @LUMIDIRISPARMIO. Per iscriversi e partecipare basta cliccare qui https://www.lumidirisparmio.it/concorso-lumi-di-risparmio/ compliare il form e donare 1,00€ per avere il gettone con il codice valido per l'estrazione finale. I vincitori avranno un buono spesa del valore di 50,00€ da spendere presso le attività aderenti, i buoni saranno 11, uno per attività commerciale, messi in palio da LUMI DI RISPARMIO by SAVING LIGHTS HOLDING.

TUTTO IL RICAVATO DELLE DONAZIONI PER ACQUISIRE I GETTONI ANDRANNO IN BENEFICIENZA a CA'LEIDO di ALTIVOLE. Che dire, DONATE, DONATE, DONATE!