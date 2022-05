Tatiana Cappellaro un Tricolore che vale oro

Domenica 8 maggio si sono svolti a San Donà di Piave i Campionati nazionali di MTB organizzati dall’ASD Magica Bike, oltre 200 gli atleti si sono sfidati per l’ambita maglia tricolore pedalando nelle grave del Piave per oltre 55 KM, ma vediamo come è andata per i trevigiani. Tatiana Cappellaro dell’ASD Castagnole vince tra le urla di gioia del suo Presidente Luciano Contò nella categoria donne B, tiene la testa del gruppo donne e arriva terza assoluta dietro alle due scatenate Santello – De Pizzol ( asd Fausto Coppi Polyglass) protagoniste di un finale avvincente . Seconda posizione tra le donne C per Gloria Fossaluzza dell’ASd Zuliani da poco rientrata alle corse, tra gli junior 7° posto per Michele D’Alberto dell’ASD Mionetto , società che organizzerà il campionato provinciale su strada a Valdobbiadene domenica 22 maggio. Tra i Senior A vittoria per Filippo Carnio dell’ASD De Luca (VE), terzo Alberto Citron ASD Castagnole mentre il compagno di squadra Fabio Gobbo termina all’ 11° posto nella categoria gentleman B dominata dal corridore di casa Gianfranco Mariuzzo. Fuori dal podio i trevigiani nella categoria SG B, quinto Sergio Tondato ASD Fausto Coppi Polyglass e sesto il responsabile provinciale fuoristrada Angelo Codello dell’ASD Castagnole. Organizzazione impeccabile e collaborazione con uno strepitoso Presidente provinciale Venezia Renzo Ferrati da parte della giuria trevigiana Luca Baldo e Fiorello Fantuz . Edi Tempestin