Il team Carbon Visionary solo parti "made in Veneto"

Per il secondo anno consecutivo ritorna nella culla veneta del Motor Bike Expo di Verona, il famosissimo video blogger Massimiliano Paccagnella – in arte Max Biker HD – veneziano d’origine, con il suo team Carbon Visionary e con un’unica missione; quella di produrre ed introdurre sul mercato i migliori componenti in fibra di carbonio per Harley Davidson e non, seguendo i processi di produzione di acquisizione dei fattori produttivi, della trasformazione, fino a prodotto finito di alta qualità e di lunga durata. Real Carbon Fibers è l’esclusivo materiale utilizzato per tutte le parti commerciali, senza riempitivi o altri materiali. Tutta la Linea di Prodotti è certificata Made in Italy dall'Istituto per la Tutela dei Produttori Italiani e garantita a vita. Sede amministrativa e legale della società italiana nella Regione Veneto. Max Biker HD di Carbon Visionary condivide la propria passione per il mondo Harley-Davidson, con tutti gli appassionati delle due ruote bicilindriche e non solo. Oggi la sua vita da imprenditore “harleysta” è divisa tra due continenti. America ed Europa, membro HOG EMEA e HOG USA, iscritto al Chapter newyorkese. Amico del Treviso Chapter dello store ufficiale Harley-Davidson di Treviso, viaggia con la sua Road Glide – verde radioattivo – mostrandoci le sue esperienze, novità e/o curiosità, legate al mondo H-D. Per maggiori info: https://www.carbonvisionary.com