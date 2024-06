Teatro per beneficenza

Via Regina Cornaro · Asolo

Due ragazzi della comunità terapeutica Olivotti di Pagnano d'Asolo sono stati coinvolti in un'esperienza di recitazione insieme ad attori della Compagnia teatrale del Circolo dipendenti dell'ospedale di Montebelluna. Sabato 22 giugno, alle 20.45, nel teatro Duse di Asolo, porteranno in scena A ME GLI OCCHI, commedia brillante di Georges Feydeau. Ingresso con offerta libera e responsabile, l'incasso verrà interamente devoluto alla Comunità Olivotti.