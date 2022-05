The Distinguished Gentlemen’s Ride – Treviso 2022

Gallery















Giunti ormai alla 6° edizione del DGR Treviso, il team capitanato dall’Host Ride Marco Battistella, nonché responsabile della segreteria del Moto Club TREVISO CILINDRI STORICI e Referente Nazionale Registro Storico FMI, conferma il suo appuntamento annuale presso piazzale B. Burchiellati - Porta San Tommaso - alle ore 8.30 di domenica 22 maggio. Prima tappa del moto giro una location d’eccezione - Matchless Londons di Mogliano Veneto. Aperitivo, foto shooting di rito sul Wall DGR e contest per la migliore moto Inglese (BEST OF BRITISH); il migliore dress-code (BEST OF DRAPPER); la moto con più stile (BEST OF DGR). Pronti per poi ripartire in sella alle proprie motociclette per la seconda tappa: Lunch of Gentlemen in una location particolare a tema della bellezza dell’evento. Musica, arte, esposizione di moto e quant’altro, hanno reso unico il motoraduno di solidarietà più elegante del Mondo. Tutto nasce nel 2012, a Sydney, quando Mark Hawwa decide di creare il suo primo ed unico evento motociclistico a tema. Un’importante obiettivo da raggiungere diventando così, inaspettatamente, uno dei più grandi motoraduni a livello mondiale: The Distinguished Gentleman’s Ride.

Una “nuova” generazione di bikers con quel tocco di eleganza voluto fin da subito da Mark – ispirato tempo prima da Don Draper, attore della serie Mad Men, dove il protagonista, accanto ad una moto classica, indossava uno dei suoi abiti più eleganti. Con il passare degli anni, e coinvolgendo sempre più persone, Mark Hawwa decise di dare maggiore slancio a questo suo bizzarro raduno collaborando – per solo scopo benefico – con l’associazione Movember Foundation, anno 2016. Un’organizzazione mondiale con l’unico obiettivo di contrastare il carcinoma della prostata e le conseguenze al suo disturbo depressivo. Da non dimenticare l’edizione record DGR 2019, con ben oltre 6 milioni di dollari raccolti e devoluti, grazie ai 116.000 partecipanti registrati in ben oltre 104 Paesi del mondo. Dal 2016 ad oggi sono stati raccolti ben più di 31,6 milioni di dollari, 340 mila partecipanti in bel otre 115 Paesi del mondo. Un motivo in più per rivederci l’anno prossimo.