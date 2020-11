Toni Serafin “l’uomo che parlava alle piante” « Se ami quello che fai, la vita sarà più bella» Ci ha lasciato Antonio Serafin, uno dei fondatori dell’ ASD Fausto Coppi Calderba – Ronche di Ponte di Piave, se lo è portato via questo maledetto Covid 19. Amava la natura in tutte le sue sfaccettature, si divertiva ad innestare le piante soprattutto le sue amate rose, per Lui il lavoro non era mai un peso, anzi un divertimento che dava grandi soddisfazioni. A casa di Toni, con la collaborazione della numerosa famiglia,da tanti anni si organizzano diverse manifestazioni: festa della contrada, gare di ciclocross ( l’anno scorso il Campionato Italiano Donatori del sangue ),per non dimenticare il tradizionale panevin. Difficile trovare persone così, disponibili per la comunità, quando eravamo lì per preparare qualche evento era sempre una festa, Toni cosa Ti sembra gli chiedevamo « qui le porte sono sempre aperte, bravi ragazzi !». Grazie Toni per tutto quello che hai fatto, di certo non Ti dimenticheremo mai ! Comitato Fausto Coppi Calderba – Ronche