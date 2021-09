Traffico in piazza Duomo: 5mila auto al giorno

In merito al grave problema dei parcheggi selvaggi in centro storico, sollevato dal sig. Gigi Calesso, desidero altresi’ richiamare l’attenzione sul grande disagio a cui sono sottoposti quotidianamente i residenti di Viale Battisti e Piazza Duomo, costretti a subire un traffico veicolare, perlopiu’ parassitario, di circa 5000 auto al giorno: Vi lascio immaginare l’inquinamento atmosferico e acustico che ne deriva. A cio’ si aggiunga il frequente passaggio di autobus oltremodo ingombranti, rumorosi, che fanno tremare i palazzi e che viaggiano quasi sempre semivuoti. Non e’ piu’ tollerabile che il centro storico di una splendida piccola citta’ come la nostra Treviso, che si attraversa in cinque minuti a piedi, sia inondato da un traffico di tale portata: amarla vuol dire poterla vivere godendone serenamente le vie, le piazze, gli scorci, non solo da parte dei turisti ma anche e soprattutto da chi l’ha scelta per viverci. Nadia Guizzo