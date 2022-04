Training di rilassamento ad Altivole

"Calma la mente e l 'anima parlerà". Training di tecniche di rilassamento per trovare un nuovo equilibrio e armonia interiore. Quattro serate presso uno studio di Fisioterapia, in via della Costanza 2 ad Altivole per imparare a rilassare la mente e il corpo, ascoltare il proprio respiro e lasciare emergere immagini dal profondo con l' emersione dell' inconscio. Le tecniche di rilassamento ( di Jacobson e di Schultz) e le visualizzazioni guidate distensive e di ristrutturazione aiutano a plasmare stati d ansia, attenuare disturbi del sonno e migliorare autostima e autodeterminazione. Verrà riservato uno sconto al personale sanitario per dare un riconoscimento del coraggio e dedizione alla cura dimostrata nell' affrontare la pandemia.