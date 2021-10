The Applied Improvisation Network: conferenza internazionale sulle abilità di improvvisazione

L'Applied Improvisation Network (AIN) è una comunità internazionale di esperti dal mondo accademico e business, che insegnano ad applicare al lavoro e nella vita di ogni giorno le abilità di improvvisazione. In questi tempi di incertezza e di cambiamenti continui, la capacità di creare sicurezza laddove possibile e facilitare negli altri la gestione dell'ambiguità è una skill di leadership fondamentale. Dal 16 al 24 ottobre si terrà la conferenza globale 2021 di AIN; ci saranno esperti da varie parti del mondo che presenteranno i loro workshop e condivideranno con l'audience il loro know-how. Alla conferenza parteciperà come speaker anche Katiuscia Baggio, formatore e coach accreditato ICF (International Coach Federation), di Asolo. Unica italiana, presenterà un modello di 8 step che ha creato, per singoli manager e team di aziende, per imparare a gestire l'incertezza e creare relazioni positive. Lo scorso anno ha pubblicato un libro sullo stesso tema, "Improvvisare per Vincere". La conferenza sarà in lingua inglese. Per maggiori informazioni e registrazioni: https://www.appliedimprovisationnetwork.org/conference