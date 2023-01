A Treviso "Bicibefana", la pedalata dell'Epifania

FIAB Treviso APS organizza anche quest'anno la pedalata dell'Epifania il 6 gennaio. Andremo alla Fattoria Didattica Le Noghere a Villorba per il Brulè, fare due coccole agli Alpaca e chi vuole potrà anche fare acquisti di prodotti artigianali di lana di alpaca. Premio al miglior costume! Ritrovo ore 9.45 Porta San Tommaso. Quota euro 5 comprende vin brulè, panettone e pandoro. Percorso circa 20km, tutto pianura, ad anello. Rientro per pranzo. Partecipazione libera. Vorresti che la tua città fosse più sicura, più sana e più vivibile? Credi che la bicicletta sia la soluzione energetica e climatica? Diventa socio per partecipare a molte altre fantastiche pedalate in compagnia. Prenotazioni Susanna 349 6487898