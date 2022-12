Torna all’Acquasalsa la tradizionale bigolata di Natale

Sono già passati dieci anni dalla prima bigolata natalizia a Treviso, che torna puntuale anche nel 2022. Appuntamento immancabile tra i trevigiani, la bigolata si terrà all’osteria Acquasalsa il 24 dicembre alle ore 12.00. Una location perfetta per festeggiare il Natale in compagnia, con una vista mozzafiato su uno degli scorci più belli di Treviso, l’Isola della Pescheria. Nel cuore antico della città vestito a festa con addobbi luminosi che si riflettono sull’acqua, il pranzo acquisisce un fascino fiabesco. Il rito consolidato della bigolata a Natale si colora soprattutto di un significato simbolico, perché presta particolare attenzione al sociale: anche quest’anno tutte le offerte raccolte per il piatto di bigoli verranno devolute in beneficenza. Non solo un incontro conviviale quindi, ma anche un gesto significativo e concreto per aiutare prossimo, come afferma Paolo Lai: <>. Una tradizione, quella dei bigoli in salsa il giorno della Vigilia, che si rifà all’osservanza della religione Cattolica, che richiede di mangiare “di magro”, evitando la carne, nei giorni che precedono le Feste. Questo tipico formato di pasta veneziano viene da lontano, quando ai tempi della Serenissima si usava il “torcio bigolaro” per modellare l’impasto dei bigoli, simili a spaghetti grossi e porosi, tuffati poi nella salsa a base di acciughe e cipolle: un primo piatto delle famiglie più povere, ma ricchissimo di sapore. Un momento di festa solidale che piace sempre di più: l'anno scorso, nonostante le restrizioni causate dalla pandemia, sono stati serviti ben 36 kg di bigoli per circa 400 assaggi. Pronta a migliorare questo record, l’iniziativa rimane aperta a tutta la cittadinanza. Il ricavato dalla degustazione del piatto di bigoli verrà questa volta devoluto ad ADVAR Onlus, l’organizzazione di Treviso senza scopo di lucro, finalizzata ad obiettivi di solidarietà sociale che assiste i malati terminali attraverso due Enti che lavorano in sinergia: l’Associazione Assistenza Domiciliare Volontaria Alberto Rizzotti Onlus – per non far mancare il calore della propria casa a chi soffre - e la Fondazione ADVAR Onlus. Bigolata di Natale di beneficienza - Acquasalsa, Vicolo Pescheria, 43, 31100 Treviso TV. Ore 12.00. Offerta libera per un piatto di bigoli in salsa. Telefono: 0422 544982