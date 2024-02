Per fortuna che le cose vanno bene

Buongiorno.... Ho finito ora di leggere il vostro articolo sull'inquinamento ambientale a Treviso. Bello, significativo.... Mi compiaccio che ci sia ancora qualcuno interessato a queste tematiche. Io purtroppo no.... Ho in mano una bolletta del gas da 556 euro della mia compagna la quale percepisce uno stipendio da 600 euro. Perché in Italia il lavoro c'è, ma sottopagato. Perché i bonus sono stati tolti perché c'è il mercato libero tutte cose introdotte da questo governo di...... Destra. Il sindaco Conte, che stimo, pur essendo di un'altra identità politica, prima di rilasciare dichiarazioni dovrebbe risolvere questi problemi.... Visto che fa parte della stessa banda. Se per avere il gas in casa devo pagare cifre così..... Torno al fossile ben volentieri. E addio alle belle intenzioni.... Continuano a dire che in Italia va tutto bene citando dati ottimisti..... Intanto io mi ritrovo con il mio dato, la bolletta in mano che dovrò pagare. Così addio tredicesima. Mi chiedo; ma secondo il governo in carica, noi a reddito fisso dobbiamo sparire? Sembra lo stiano facendo apposta. Si rendono conto che siamo vli unici che in Italia paghiamo le tasse? E si permettono anche di prenderci in giro.