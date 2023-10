A casa dei Carraresi apre la galleria dello sport

La Fondazione Cassamarca, con l'intento di valorizzare lo sport trevigiano e i suoi protagonisti di ieri e di oggi (atleti, tecnici, dirigenti, società sportive della provincia) ha inaugurato a Casa dei Carraresi la Galleria dello Sport. Oltre a una specifica sezione della libreria, che accoglierà un ricco assortimento di pubblicazioni sportive, è stata messa a disposizione una postazione, dotata di computer e grande schermo, a disposizione del pubblico che potrà interfacciarsi direttamente per accedere ai suoi contenuti. Sarà possibile conoscere così la storia e la carriera di centinaia di atleti e società sportive locali, accedendo dalla postazione a un portale web in cui sono state inserite centinaia di schede (ad oggi sono già 500 e foto dei più celebri sportivi trevigiani di tutti i tempi: un viaggio ideale che va da fine '800 ai giorni d'oggi. Il progetto è destinato a crescere attraverso un continuo aggiornamento grazie anche all'aiuto di appassionati e delle stesse società sportive che vorranno segnalare al Comitato di Gestione della Galleria i nuovi profili. La Galleria dello Sport è suddivisa in più sezioni:

• LE STELLE, gli atleti del passato che ci hanno lasciato;

• IERI, gli atleti non più in attività;

• OGGI, gli atleti in attività;

• I TEAM, la sezione dedicata alle squadre e associazioni sportive trevigiane di ieri e di oggi.

La consultazione è possibile solo a Casa dei Carraresi e non da remoto. Oltre ai contenuti multimediali e a una sezione sportiva della Libreria, sono previste anche altre iniziative in ambito sportivo: presentazione di libri, incontri con i campioni, convegni, sessioni di lavoro su tematiche sportive, eventi e proposte di società sportive locali. La Galleria dello Sport nasce da un progetto di Prando Prandi, giornalista trevigiano, che ne ha curato i contenuti insieme a Silvano Focarelli avvalendosi del supporto di un comitato di gestione formato da colleghi, appassionati, amanti della storia dello sport locale. Il progetto ha carattere permanente e confida nel coinvolgimento del mondo della scuola, in particolare degli istituti a indirizzo sportivo di Treviso e provincia. Media partner è La Tribuna di Treviso ma si auspica che altri media locali possano in futuro collaborare a rendere sempre più completa la rassegna.