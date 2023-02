Treviso Chapter Harley-Davidson - Meeting soci 2023

Gallery















Il clima poco “primaverile” non ha scoraggiato gli impavidi cavalieri che in sella ai loro destrieri cromati, hanno partecipato all’annuale Meeting dei soci del Treviso Chapter H.O.G. Italia - facendo parte dello store Harley Davidson di Treviso. Un appuntamento immancabile nella storia del Chapter locale, portando a conoscenza il calendario ufficiale della nuova stagione motociclistica, piena di emozionanti novità, fatta di Cuore&Passione. Tanti i nuovi iscritti in questo 2023, pronti a entrare a far parte del Treviso Chapter, vivendo un mondo pieno di avventura e amicizia, condividendo il loro sogno in chilometri, in piena sicurezza. Per maggiori info: https://www.trevisochapter.com