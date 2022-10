Treviso Chapter HOG: 25 anni di Cuore e Passione!

Gallery







Essere unito a un Chapter locale H.O.G., non vuole essere una semplice iscrizione annuale per eventi motociclisti o uscite di gruppo in moto, ma per i soci del Treviso Chapter è un vero punto di incontro tra amici, possessori di Harly-Davidson, che condividono la stessa passione con puro spirito di familiarità. Ed è proprio grazie a questo spirito di squadra che il Treviso Chapter ha raggiunto un successo enorme, difficile da dimenticare nel tempo. Un weekend unico nel suo genere, venerdì 14 e sabato 15 ottobre, si è tenuto a Treviso un evento nazionale HOG Italia, supportato presso la concessionaria ufficiale Harley-Davidson Treviso, il Marca Tour 2022! Grazie all’eccellente organizzazione del Team Officer e di tutti i volontari e soci, sono state ospitate più di 1000 persone, giunti da tutta Italia e non solo, tra amici e appassionati Hoggers. Uno dei più grandi motoraduni in assoluto di Harley-Davidson, nel Veneto, il quale ha fatto conoscere ai suoi ospiti, le meraviglie incantate della Marca trevigiana. Un grande evento nato e cresciuto grazie all’amicizia accumulata dopo tanti chilometri percorsi con lo spirito giusto. Ciò che li lega da tempo, ormai, è l’armonia e la voglia di star bene insieme, Cuore&Passione per ciò che si ama davvero. Un ringraziamento doveroso al Sindaco di Treviso, Mario Conte, per la sua gradita presenza, alla Polizia Locale per il suo indispensabile aiuto e alle parole del Presidente Zaia riguardo “l'importante traguardo raggiunto dalla stessa associazione: venticinque anni di attività denotano una considerevole passione, costantemente profuse lungo iniziative che permettono di vivere i viaggi da veri protagonisti e non meri spettatori”.