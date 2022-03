Treviso Chapter e Safety Education Course

Gallery









Domenica 6 marzo ho avuto il piacere di partecipare al “Safety Education Course”; il corso di guida sicura che ogni anno il Treviso Chapter organizza per i nuovi Soci HOG iscritti. Una giornata importante anche per un ripasso generale ai Soci più anziani, oltre che quella di passare una spensierata giornata in buona compagnia. L’importanza di questo Corso Safety, sta nell’acquisire le nozioni giuste per una guida “sicura” quando si viaggia in gruppo. Il rispetto del codice della strada è fondamentale per ogni motociclista che si appresta ad affrontare un viaggio con 20, 30 o più motociclette ma, un comportamento ancor più impegnativo, è quello di rispettare alcune regole (non obblighi) date dal Direttivo. L’importanza nel seguire le indicazioni di guida dell’Head Road Captain, non essere d’intralcio ai Road Captain o Safety Officer la quale verificheranno l’andatura giusta del gruppo e/o daranno un aiuto immediato, se necessario, all’amico in difficoltà, è fondamentale per un viaggio sicuro. Un doveroso ringraziamento va al Comune di Santa Maria di Sala -VE- per aver concesso lo spazio pubblico necessario allo svolgimento del corso. Un grazie particolare all’azienda Gem Solution Snc Di Gardin M. & C., per averci ospitato, offrendoci la loro più gradita cordialità. Un mio personale ringraziamento va in primis all’ottima organizzazione del Treviso Chapter facendo capo alla concessionaria ufficiale Harley Davidson Treviso, ed al nostro istruttore di guida Giovanni Panista, iscritto al’Albo Istruttori Guida Lega Motociclismo CSEN. Per maggiori info: https://www.trevisochapter.com