Ciclabili impraticabili e pericolose, le segnalazioni di un cittadino "ecoattivo"

Gallery







Buongiorno, finalmente mi sono deciso a scrivervi! Questo peró non prima di aver raccolto alcune testimonianze dal fronte delle piste ciclabili, divincolandomi nel traffico mentre scattavo foto (sulle quali ho prontamente oscurato volti e targhe), raccogliendo scambi di opinioni ma anche minacce dagli automobilisti... Storie di quotidiana-trevigiana follia insomma, che stonano parecchio se affiancate al successo di "bike to work" in questa prima edizione nella marca. Altro paradosso è, che la situazione che vi voglio descrivere, si consumi alla luce della premiazione che abbiamo appena ricevuto come "capitale green 2025". In soldoni io da circa un anno mi reco al lavoro in bicicletta. Percorro circa 25 km al giorno fra piste ciclabili ed incroci pericolosi, dalle sbarre infinite dei treni ai rallentatori che mancano dove servono. Mi muovo tra il Comune di Treviso e quello di Villorba , quest'ultimo ha impiegato forse un anno per concludere gli ultimi 50 metri di ciclabile a fianco del canale Piavesella in prossimitá di piazza Aldo Moro, ritardando di qualche mese rispetto alla tabella lavori esposta. Ha lasciato privi di rallentatori almeno tre incroci molto pericolosi nella suddetta pista, con scarsa visibilitá e mancanza di specchi. Ma la mia rabbia, perchè di questo si tratta, è salita progressivamente in questi ultimi mesi, passando in quel tratto di ciclabile per via mura di San Teonisto, nella zona del liceo Canova lí e del Besta-Pio Decimo in borgo Cavour. Qualche episodio si è verificato anche nel lungo mura sul retro del Pio X. Ho segnalato alla polizia municipale che l'orario di ingresso e uscita dalle scuole è pericoloso ed assolutamente, almeno a mio avviso, da pattugliare. "Grazie per la segnalazione"... Mai visti. Qui si assiste quotidianamente ad un opportunismo radicato negli animi, alla mancanza di senso civico ed al netto disinteresse per il prossimo. Ho raccolto una dozzina di foto nell'arco di neanche una settimana con macchine in sosta che invadono la ciclabile, che aprono le porte ostruendo i passaggi e costringendo i ciclisti a contromani da roulette russa. Questo naturalmente per consegnare i bambini e gli oramai ragazzi davanti al portone della scuola, a volte ignorando anche i parcheggi vuoti a qualche metro di distanza. Tutto questo per paura di fare due passi a piedi in più o, perchè no, per paura di accompagnare un figlio a scuola in bicicletta? Parlo naturalmente di persone normodotate, non certo di disabili o di persone in difficoltá. Con l'etá, forse, sono diventato un po insofferente rispetto a certe situazioni, penso che la scuola come le istituzioni (comune, polizia municipale) debbano assolutamente sensibilizzare la comunitá all'utilizzo di mezzi di trasporto alternativi all'auto, alle moto, insegnando il rispetto delle norme sulla sicurezza stradale per una questione principalmente di senso civico. Non ho visto un gazebo, a meno che non me lo sia proprio perso, che promuova bike to work nel territorio, in cittá, all'ingresso delle porte. Non basta Facebook per comunicare ad una cittadinanza iniziative cosí importanti per l'ambiente e la salute umana (più di 50.000 morti l'anno in Italia per le polveri sottili sono 25 vajont silenziosi, passatemi questo infelice paragone). Bike to work ha il merito peró di avermi fatto cambiare idea rispetto alle tematiche ambientali, se prima pensavo che l'industria del trasporto aveva il dovere di commercializzare soltanto mezzi totalmente ecocompatibili ed alla portata di tutti, ora penso che siamo noi a dover fare il primo passo, il piú importante ed ecosostenibile: sfruttare per prima la nostra piú nobile fonte di energia, il corpo umano. L'industria, si sa... a parte rare eccezioni, inseguirá sempre e soltanto il profitto, sta a noi prenderci cura della salute nostra e dei nostri figli. Basterebbe iniziare insegnandogli che sudare felici è meglio di quanto chiunque te lo possa mai descrivere.

Carlo Rubazer