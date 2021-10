Benvenuto nella concessionaria ufficiale Harley-Davidson per la provincia di Treviso

Gallery













Un’avventura può iniziare in qualunque modo ma io preferisco cominciarla in sella ad una motocicletta, un’Harley-Davidson. Ogni weekend è quello giusto per un’esperienza epica, unica nel suo genere. Trasformare la monotonia di ogni giorno in una bomba esplosiva di adrenalina pura. Una Harley-Davidson è anche questo. Non un semplice giro in moto ma un vero stile di vita, libero da ogni compromesso. Affidarsi alla cura della moto è una procedura molto essenziale in alcuni casi, e per questo motivo il concessionario ufficiale Harley-Davidson di Treviso, offre al suo interno uno staff amichevole e cordiale, garantendo massima serietà, nonché professionalità degna di fiducia. Un'atmosfera unica ed invidiabile, ultra decennale. Tecnici esperti e qualificati - in possesso del ”Service Passport Technical Training” (rilasciato dalla Harley-Davidson University), potranno prendersi cura della tua moto grazie ad una continua e costante formazione sulle ultime novità del mondo H-D Authorised Service, utilizzando le più recenti tecniche diagnostiche e di riparazione, garantendo in questo modo un lavoro finale di qualità. Utilizzo essenziale anche lo Shop on-line dove accedere e trovare tutta la gamma di prodotti ufficiali, dall’abbigliamento uomo, donna e bambino, ai vari accessori o gadget, nonché gioielli di alto valore. Ai legittimi proprietari di una Harley-Davidson, è concesso associarsi all’Harley Owners Group, chiamato semplicemente H.O.G. Nata dall’idea di offrire vantaggi esclusivi ai fortunati possessori di motociclette del mito americano. Una volta effettuata la registrazione, ed ottenuto la tessera onoraria HOG, sarà possibile entrar a far parte anche di un Chapter locale, purché sponsor ufficiale di un concessionario Harley-Davidson, come in questo caso il Treviso Chapter. Per maggiori info: https://harley-davidson-treviso.it/it/