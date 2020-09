The Distinguished Gentleman's Ride 2020 - non sarà annullato!

Domenica 27 settembre si terrà il solidale raduno motociclistico per la sensibilizzazione e ricerca sul cancro alla proposta che negli ultimi anni ha unito migliaia e migliaia di bikers di tutto il mondo. Parliamo dell’ormai celebre Distinguished Gentleman's Ride – DGR - iniziato nel passato 2012 dal fondatore Mark Hawwa, a Sidney, per poi unire la sua collaborazione con l’associazione Movember Foundation nel 2016. Un’organizzazione di base mondiale che si è occupata fin da subito della lotta contro il carcinoma della prostata e di conseguenze del disturbo depressivo, che colpisce molti uomini. Con il passare degli anni il DGR ha coinvolto ben 120 Paesi in tutto il mondo, compreso più di 50 località italiane, fra cui la città di Treviso, che per il quarto anno consecutivo, verrà capitanata dall’ormai stabile Moto Club TREVISO CILINDRI STORICI. L’Host Ride del DGR trevigiano, Marco Battistella, nonché responsabile della segreteria del Club e Referente Nazionale Registro Storico FMI, che insieme ai sui celebri collaboratori: Vivi Rosa, Andrea Pagotto, Christian Cavallin ed il Presidente del Moto Club Manuele Battistella, quest’anno avranno una nuova missione da affrontare e nuove idee da proporre, causa la modifica che ha stabilito il Presidente del DGR per via delle restrizioni dovute al COVD-19. Il Distinguished Gentleman's Ride 2020 non sarà annullato: come previsto per la maggior parte degli eventi motociclistici, evitando, giustamente, partecipazioni e assembramenti di massa. La nuova regola che affronteranno i migliaia di motociclisti che hanno sempre colorato gli eventi passati, per la loro invidiabile eleganza, in questo 2020, in tutto il mondo, cavalcheranno da soli la propria moto, rispettando le misure di sicurezza richieste dalla normativa vigente DPCM, raccogliendo allo stesso tempo i fondi necessari per sensibilizzare il cancro alla prostata, il cui ricavato andrà devoluto alla fondazione Movember. Una raccolta fondi legata ad un’importante iniziativa per aiutare i tanti uomini che amano la propria vita e renderla allo steso tempo più felice e sana. Saremo socialmente distanti ma uniti per una giusta causa, dove lo stile avrà la sua parte, con le nostre moto personalizzate in stile Café Racer, Bobber, Scrambler, Old School Chopper, Modern Classic, Sidecar, Classic Scooter. Raccogliere fondi a favore della ricerca sul cancro alla prostata ed alla prevenzione del suicidio, con programmi specifici per la salute… basterà registrarsi al seguente link: https://www.gentlemansride.com scegliendo il proprio paese e nazionalità.