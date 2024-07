Più attenzione: FBS - Forgotten Baby Syndrome

Prediligo andare in moto tutto l’anno… svago, lavoro, spesa, ma capita anche di prendere la macchina con la mia famiglia; sono un papà… uno di quei papà con tanti pensieri per la testa, dove a volte, ahimè, si dimentica di prendere i pannolini dal garage, si dimentica di comprare le mele o di fare benzina prima di rientrare a casa. Capita, purtroppo capita… leggendo un po’ di storie, mi sono soffermato sulla Forgotten Baby Syndrome - FBS, o Sindrome del bambino dimenticato. Non sono qui per giudicare. Non sono uno psicologo. Ho soltanto letto ciò che mi interessava. Secondo gli studi ventennali di David M. Diamond, docente di psicologia all'Università della Florida del Sud, questo strano fenomeno è una conseguenza della tensione nervosa tra i sistemi di memoria abitudinaria e di memoria prospettica del cervello. In semplici parole avviene un piccolo blackout nella nostra mente già parecchio intasata. Le cause principali potrebbero essere lo stress, privazione del sonno, disattenzione derivante dalla solita routine. Il professore di psicologia all'Università dell'Arizona, Stephen Cowen, deduce che lo stress crea in una persona più attenzione agli stimoli sensoriali immediati, ma meno attenzione a un ricordo più lontano, come quello di aver lasciato il proprio figlio in macchina. Un momentaneo fallimento della memoria prospettica del cervello.