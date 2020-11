Macchia, la morbida cagnolina a sostegno del progetto LILT - Giocare in Corsia

Dopo Brando, il dolce bradipo peluche della LILT, arriva a farci compagnia Macchia, la cagnolina giunta a sostegno, in questo anno così incerto, per la raccolta fondi ai tanti bambini ricoverati in Pediatria - Giocare in Corsia. Un obiettivo nato per ridare un nuovo sorriso con la possibilità di proseguire un progetto rivolto all’infanzia. Perché un bambino, varcata la soglia dell’ospedale, dovrebbe rinunciare al suo “essere bambino”? Questa è la domanda che si pone da sempre LILT - Giocare in Corsia - un sogno nato da un incontro con la piccola Ivka, un incontro dove alcune donne decisero di affiancare, come volontarie, la piccola Ivka, ed accudirla nella pediatria dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Era il 1994 quando iniziò il viaggio di “Giocare in Corsia”, un progetto cresciuto giorno per giorno, dove conta ad oggi poco più di 150 volontari, amorevolmente impegnati nel trasformare in “gioco” la permanenza in pediatria di tanti bimbi. Macchia, la dolce e morbida cagnolina per sostenere il nostro progetto “Isola serena” è disponibile nei seguenti negozi: Cappelletto srl, in piazza dei Signori 10, Treviso; Farmacia Calmaggiore, via Calmaggiore 24, Treviso; Boutique Immagine, in Galleria Matteotti a Mestre; Cappelletto srl Piazza Duca D Aosta 2, Mogliano Veneto (TV); Cappelletto srl ,Via Montello 12, Noale (VE); Cappelletto srl via dei Borromeo 6, Padova; Farmacia Centrale Corso Mazzini 114, Montebelluna TV; Casa del Materasso SNC Via Spinelli 4, Preganziol TV; Armadio in giardino, via Biagio Marin 16, Paese TV; Alessandro Group Parrucchieri via Garibaldi 151, Oderzo TV; CRAI Via Roma 14, 31010 Cimadolmo TV; 101 Demo', Via Roma, 44, Casale Sul Sile TV; Centro Color 2000 S.r.l. via Europa 6/8, San Fior (TV); Onoranze Funebri Roman Viale Istria 20/C, Conegliano TV; L’Orto in Tavola Via S. Urbano 2, Preganziol TV. Per maggiori info: https://www.lilt.it